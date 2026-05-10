【ファミリーマート】では、4月14日より【森永製菓】とコラボキャンペーンを実施。森永を代表するお菓子の数々が、さまざまなスイーツに大変身。食べ慣れた味なのに新しさも感じられ、どれもクセになる味わいを楽しめそうです。 サクッと感をしっかり再現 「小枝クレープ」は、商品名の通り「小枝」をイメージして作られたスイーツ。小枝といえば、クラッシュアーモン