卓球世界選手権団体戦準決勝日本３−０ドイツ」（９日、ロンドン）世界ランク２位の日本女子が同４位のドイツを破り、６大会連続決勝進出を決め、５５年ぶりの金メダルへ王手を掛けた。１０日の決勝は中国と対戦することが決まった。シングルス世界１１位の早田ひな（日本生命）は、第２試合でドイツのエースで同９位のウインターに０−２から逆転勝ちした。「応援してくださる方には、心臓に悪い試合をしまうなと悪