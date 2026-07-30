宇宙
『宇宙』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
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スペースXのロケット残骸が月面に衝突し直径18mのクレーターが出現
FNNプライムオンライン
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習近平も見放し側近も停戦を迫る、プーチン政権に広がる亀裂
側近や習近平氏の意を受けたとみられるトカエフ氏の停戦進言も退けたという
プレジデントオンライン
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JAXAの計画で「月の水」が燃料に？日揮グローバルが実証試験へ
カナロコ by 神奈川新聞
2026年8月6日
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スペースXのロケット残骸が月面に激突し、巨大クレーター形成の可能性
長さ約12メートル・重さ約4トンの残骸が時速約8700キロで激突したとみられ
読売新聞オンライン
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毎日運動しても5kgが限界とされる、人体の代謝が持つ省エネの仕組み
運動の消費カロリーは1日の総消費量のほんの数％に過ぎないという
プレジデントオンライン
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セイディー・シンク演じるジーン・グレイがMCU本流に登場、X-MENへの布石に
ファイギ社長は観客に予備知識なく正体を知る体験を届けるため秘密にしたと説明
THE RIVER
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焼き鳥缶をパスタに和えるだけ、柚子胡椒風味の時短レシピ
「ほていのやきとり柚子胡椒味」缶をタレごとパスタに和えるだけで完成する
livedoor ECHOES
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米スペースXが打ち上げたロケットの残骸 月面に衝突か
FNNプライムオンライン
2026年8月4日
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東京03の角田晃広が朝ドラ「巡るスワン」に出演へ バカリズム脚本
バカリズム脚本作品の常連である角田が警察署係長の後藤秀樹を演じる
スポーツ報知
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サマーカットで宇宙人になった長毛猫、同居猫たちが思わず威嚇する姿が話題
毛玉による皮膚トラブル予防のため全身を短くしたところ独特なシルエットに
オリコンニュース
2026年8月3日
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企業が過去最高益を更新する一方、労働者の給与が上がらない日本の構造
付加価値が増えない中、企業は海外収益で利益を伸ばし給与は上がらないという
プレジデントオンライン
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トランプ大統領の葬儀中の居眠り姿と深夜SNS投稿で健康不安説が再燃
居眠り姿の撮影や深夜のSNS大量投稿が重なり健康不安説が再燃しているという
東スポWEB
2026年8月2日
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モスクワのレストランで爆発が起き、3人が死亡21人が負傷
露軍幹部チャイコ司令官の誕生日パーティー会場が標的とみられる
読売新聞オンライン
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UFOの正体と誤認されやすい現象を天文学者が解説「ガラスの内側で反射」
シリウスや金星、レンズ雲などが地球外生命体と混同されやすいという
よろず~ニュース
2026年8月1日
2026年7月31日
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ヒカキンのラーメン店「みそきん」が大阪に初出店、全国展開へ意気込む
関西初となる同店を「全国進出の第一歩」と位置づけ、勝負の場と意気込んでいる
東スポWEB
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『四季報 夏号』から達人2人が厳選した注目銘柄25選を紹介
本田技研工業や網屋など6テーマ25銘柄を名前を挙げて詳しく解説
週プレNEWS
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中国に狙われウクライナに熱望される三菱ブランドの実力とは
三菱電機グループが集中的に指定され、防衛サプライチェーン全体を断つ狙いとみられる
プレジデントオンライン