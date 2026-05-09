マツコ・デラックスが5月8日放送の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）に、約2カ月ぶりに復帰した。久々の元気な姿に、ファンから安堵の声が広がる一方、退院直後の告白が、新たな波紋を呼んでいる。「2月に首の緊急手術を受けたマツコさんは、退院後も療養生活に入っていました。入院中の食事については、栄養バランスが取れているうえ、『意外とおいしかった』と振り返っていました。そんな“病院食生活”に体が