要注意！ 自転車の交通違反で運転免許停止処分になる可能性も大阪府警は2026年4月26日、阪神高速道路を自転車で飲酒運転したとして、大阪府羽曳野市に住む45歳の会社員の男を道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで現行犯逮捕しました。この事案は4月26日の深夜、男が大阪府高石市内の阪神高速道路4号湾岸線において、酒気を帯びた状態で自転車を運転したものです。【画像】自転車で取り締まりされる「違反」に要注意！ 画像