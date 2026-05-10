神奈川県二宮町の神社で、屋根に使われていた銅板およそ200キロが、何者かによって剥ぎ取られ、盗まれる被害がありました。警察は、高騰する銅を狙った窃盗事件とみて捜査しています。警察によりますと、今月4日、二宮町にある吾妻神社で本殿を囲う塀の屋根に使われていた銅板およそ65枚がなくなっているのを清掃ボランティアの男性が発見しました。屋根に固定されていた銅板が何者かによって剥ぎ取られた形跡があったということで