作家
『作家』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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「要介護5」の志茂田景樹氏 今は
TBS NEWS DIG
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年収1100万円を手放した元外銀社員が刺しゅうで見つけた起業の勝ち筋
未経験でも「市場の構造を把握すれば勝ち筋が見える」と刺しゅうを選んだという
プレジデントオンライン
2026年8月7日
2026年8月6日
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乙武洋匡氏が不倫報道後の評判逆転を語り、障がい者側の意外な反応を明かす
健常者からのバッシングが増える一方、障がい者やその家族からは好意的な反応があったとのこと
スポニチアネックス
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「相手を勝手に悔しがらせる」具体的な7つのアクションとは
「同じ道で戦わない」ことが重要だとして、具体的な7つを挙げて解説
livedoor ECHOES
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地面師・ルフィグループを取材したライター2人が語る現場のリアル
NEWSポストセブン
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40年前に万引きした本を男性が謝罪の手紙と100ドルを添えて返却
1980年代に薬物依存だった男性が、ガレージ整理中に本を発見し返却を決意
東スポWEB
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乙武洋匡氏が不倫騒動後に起きた評価の逆転現象を語る
騒動前は健常者に好感度が高く、当事者側から批判されることが多かったという
日刊スポーツ
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東大卒の外銀マンが年収1100万円を手放し、刺しゅう作家の道を選んだ理由
「自分の名前が入る仕事がしたい」との思いから年収1100万円を捨てたという
プレジデントオンライン
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社長をかたる詐欺メールが急増、個人LINEへ誘導し不正送金を狙う手口とは
社長を装ったメールでLINEのQRコードを入手し最終的に不正送金へ誘導するという
まいどなニュース
2026年8月5日
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東野圭吾さんの「ガリレオ」シリーズ最新作発売「これが最後かなと思って」
FNNプライムオンライン
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「カープ女子」うえむらちかさんが祖母の被爆体験を基に小説を出版
祖母・草田カズヱさんの被爆後のソフトボール部創設の体験を題材に
読売新聞オンライン
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東野圭吾さんの遺作「ガリレオ」最新作が刊行、ファンが発売を祝う
新宿の紀伊国屋書店でカウントダウンイベントが行われ国内外のファンが集まった
読売新聞オンライン
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石膏ピンだけで壁掛け収納が完成、トイレ活用アイデアなど3選が話題
原状回復できる壁掛けアイテム3選を紹介し、フォロワーから絶賛の声が相次いだ
オリコンニュース
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68歳で亡くなった作家の東野圭吾さんの新刊「永遠の記憶」発売
FNNプライムオンライン
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新大阪駅の女子トイレ不具合、JR西日本が回送新幹線を開放して対応
JR西日本は回送列車をホームに停め、トイレを開放する対応をとった
まいどなニュース