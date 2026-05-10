卓球の世界選手権団体戦（英ロンドン）で銅メダルに輝いたルーマニアの?祝福パフォーマンス?に、自国メディアからは肯定的な声が上がっている。ルーマニアは９日の準決勝で中国に敗れたが、２６年ぶりに銅メダルを獲得した。準々決勝ではフランスに３―１で勝利を収め、表彰台を確定させると選手たちは卓球台に上り、喜びを爆発。同国紙「ｇａｚｅｔａｓｐｏｒｔｕｒｉｌｏｒ」は「選手たちはテーブルに上って勝利を祝い、ベ