7月クールにフジで放送反町隆史主演のドラマ「GTO」が、2026年7月期のカンテレ・フジテレビ系「月10」枠で、28年ぶりに連続ドラマとして復活することになった。1998年に放送された同作は、藤沢とおるの同名漫画を原作に、元暴走族の型破りな高校教師・鬼塚英吉が、学校や生徒たちの抱える問題に真正面からぶつかっていく学園ドラマである。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】20代とは思えない「色気」…「反町隆史」