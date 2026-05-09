人気アニメ『文豪ストレイドッグス』（文スト）の公式Xが9日に更新され、作品に登場するモデルになった文豪に対しての失礼な表現は、控えるように呼びかけた。【Xより】文豪への失礼な表現やめて！『文スト』アニメ公式の声明文『文豪ストレイドッグス』は、中島敦、太宰治、芥川龍之介といった実在の文豪の名を持つ人物が繰り広げる“異能”アクションバトル。2012年から『ヤングエース』で漫画連載が開始され、2016年テレビ