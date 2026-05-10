おうちでゆっくりとスイーツを楽しみたくなったら、パティスリーのような本格スイーツが揃う【ローソン】へ足を運んでみて。店頭に並ぶ種類豊富なスイーツは、どれにするか悩んでしまうほど魅力的なものばかりです。今回は、おうちカフェで楽しみたい「新作スイーツ」を紹介します。 シンプルイズベストな濃厚チョコ チョコレートが食べたい気分の日には、「とろけるチョコソ