とんかつ専門店「かつや」は、期間限定メニュー「揚げオムカレー」を8日から国内店舗で販売開始した。過去に“売れすぎて一時休止”となった伝説のメニューを進化させた商品で、ふわとろオムレツにカレーソースを合わせ、複数の人気おかずを盛り付けたボリューム満点の1皿となっている。【写真】テイクアウトも！“売れすぎで一時休止”になったメニューが限定復活、かつやの「揚げオムカレー弁当」「揚げオムカレー」は、コク