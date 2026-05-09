Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。懐中電灯って「いざというときのために、どこかにしまっておくもの」だと思っていました。防災袋の底、引き出しの奥、車のグローブボックス……。必要になるまで存在を忘れていることのほうが多い、そんな道具。でも、本当はもっと身近にあっていいのかもしれません。ポケットの中に忍ばせた光で照らせば、日常に安