ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船をめぐり、WHO（世界保健機関）は8日、新たに1人の感染が確認され、感染者はあわせて6人になったと明らかにしました。WHOによりますと感染が確認された6人は、死亡した女性2人、南アフリカで入院中の男性、オランダに医療搬送された船医男性と船の案内役の男性、それにスイスで入院中の男性です。いずれも、まれにヒトからヒトへ感染する「アンデス株」によるものだということで