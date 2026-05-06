今日でGW（ゴールデンウイーク）が終了します。明日から出勤の人は多いのではないでしょうか。休み明けの業務再開に向けて、たまったメールを確認する際の注意点について、政府広報オンラインの公式Xアカウントが紹介しています。【要注意】「えっ…知らなかった」これが GW明けの業務でついやりがちな”危険行為”の正体です！公式アカウントは「もしかしたらランサムウェアかも？」「不審なメールは開かないで」と投稿。長