アメリカ国防総省は、これまで非公開だったUFOなど未確認異常現象に関する資料の公開を始めました。日本周辺で目撃された飛行物体の映像も含まれています。【映像】公開された未確認異常現象に関する資料国防総省は8日、ホームページで政府が保有するUAP＝未確認異常現象に関する資料のうち、「政府として現象の性質が判断できていない事例」として、写真や動画、文書など161点を公開しました。第1弾となる今回は、アメリカ