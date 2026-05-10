大阪・ミナミのホテルで女性を殺害したとして男が逮捕されました。強盗殺人の疑いで逮捕された森雄靖容疑者（29）はおととい夜、大阪市中央区難波のホテルで、23歳とみられる女性を殺害しマイナンバーカードなどを奪った疑いがもたれています。森容疑者は「女性の首を絞めて殺しました」とする一方、「金品を強取したわけでもない」などと容疑を一部否認しています。警察は女性の身元の確認を進めています。