大阪・ミナミの中心、なんば駅から徒歩5分の場所にあるのが「なんばオリエンタルホテル」。観光にもグルメにも抜群の立地ながら、一歩中に入るとそこには想像以上に優雅で静かな時間が流れていました。緑が美しいパティオでくつろぎ、絶品朝食でパワーをチャージ。そして女子旅や家族旅行に特におすすめの「レジデンシャルフロア」では、“滞在”ではなく“暮らせる”ホテルを満喫♪注目ホテルのあふれる魅力を紹介し