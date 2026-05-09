資産運用や投資を推奨する風潮の強い昨今、「まとまったお金は定期預金に。できればNISAへも投資するといい」と考える人も多いのではないでしょうか。そのため、収入を普通預金に貯めっぱなしと聞くと、「なんてもったいないのだろう」と思うかもしれません。 それでは、「貯金500万円」を普通預金のままにしておくと、定期預金やNISAと比べて本当に損をするのでしょうか。本記事では、普通預金・定期預金・NISAの3パタ