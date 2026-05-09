M−1ファイナリストのお笑いコンビ、カベポスターの永見大吾（36）の“裏アカ”が9日に更新され、当該アカウントの停止が発表された。永見は8日、裏アカウント「鈴原動物園」の存在を明かした上で「裏アカにてご報告があります」と伝え、「鈴原動物園」のアカウントで結婚を発表した。「鈴原動物園」は、4月に開設され、架空の動物園のさまざまな臨時休園の理由を連日投稿する“ネタアカウント”として、たちまち人気を博した。結