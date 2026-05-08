永野芽郁（Ｃ）日刊ゲンダイ日刊ゲンダイDIGITAL

田中圭が今夏の舞台で再始動へ 永野芽郁との不倫騒動から約1年

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 永野芽郁との不倫騒動から約1年の田中圭についてゲンダイが取り上げた
  • 仕事が激減していたが、今夏に舞台復帰する件に芸能プロデューサーが言及
  • 「デート報道」もあった永野より、騒動からの復帰は早くなりそうだと語った
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