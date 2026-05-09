昨年の陸上世界選手権で400メートルリレーに出場した小池祐貴（30＝住友電工）が9日、自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。お相手はバイオリニストの高松亜衣（27）であることも公表した。小池はインスタグラムを通じ「小池祐貴はこの度ヴァイオリニストの高松亜衣さんと結婚いたしました」と報告。「人生何が起こるか分からないもので互いに『この人だ』と直感し、わずか2ケ月で結婚を決めました」と超スピード婚