すっかり皇室のファッションアイコンとなった佳子さま（31）。お召しになったブランドには問い合わせが殺到し、"佳子さま売れ"と注目が集まっている。直近では、東京の赤坂御苑で行われた「春の園遊会」でのマゼンタピンクのドレス姿が〈なんとも華やか〉〈ザ・ロイヤルファッション〉と称賛された。【写真】クッキリした形状が話題のワンピース、花柄の華やかなワンピースほか佳子さまのご公務でのファッションを写真で振り返り