日本サッカー協会（ＪＦＡ）の宮本恒靖会長（４９）が８日、都内で取材に応じ、代表戦における地上波放送を取り戻していく考えを示した。宮本会長は「日本代表の試合を、日本においては地上波で放送するのは大事だと思っているし、実現したいと思っている。（野球の）ＷＢＣがネットフリックスでしか見れなかったのは、ちょっと残念だった。Ｗ杯はそうだし、代表のほかの試合を見れるようにしていきたい」と力説した。北中米