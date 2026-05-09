北朝鮮の両江道（リャンガンド）の農村地域で住民の食糧難が深刻化している。配給不足に加え、現金支給の未払い、さらにはコメ価格の急騰が重なり、1日1食でしのぐ農場員世帯が増えているという。4月30日までにデイリーNKの現地消息筋が伝えたところによると、恵山市郊外の農村地域にある農場に所属する農場員たちの食糧事情は、この春に入り大幅に悪化した。市内のある農場では、1つの分組（作業班）に属する農場員世帯の半数以上