フィギュアスケート・ペアのミラノ・コルティナ五輪金メダリストで、プロスケーターの“りくりゅう”こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）が最新の仲睦まじい姿を公開し、反響を呼んだ。ケーキを前に２人でじゃれあう様子で、木原が頬杖をついてはにかみながらケーキを見つめる姿が印象的なショット。三浦が「ショートケーキになりたかった木原龍一ちゃんと人間のままでいてくれてありがとうケーキはホテルニューオータニ