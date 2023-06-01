イングランド・プレミアリーグのブライトンに所属する日本代表ＭＦ三笘薫が、９日に行われたホームのウルバーハンプトン戦の後半途中に左太もも裏付近を痛めて途中交代し、激震が走っている。三笘は痛みに苦悶の表情を浮かべてピッチ上に倒れこみ、そのまま交代を余儀なくされた。英メディア「アルガス」は、ブライトンのファビアン・フルツェラー監督のコメントを速報。「検査結果を待たなければならない」とした上で「あまり