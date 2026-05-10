10日午後4時半すぎ、神奈川・川崎市を走る「JR東海道線の車内でスプレーがまかれたようだ」などと119番通報があり、1歳の女の子ら3人がのどの痛みなどを訴え病院に搬送されました。消防によりますと、10日午後4時半すぎ、「JR東海道線の上り電車の車内でスプレーがまかれたようだ」と119番通報があったということです。スプレーがまかれたとみられる電車は川崎駅で停車中で、警察や消防が確認をしています。また、30代の夫婦と1歳