阪神は１０日、イーストン・ルーカス投手（２９）が９日にチームドクターの最終診断を受け、腰部の疲労骨折と診断されたことを発表した。今後は２軍本拠地・日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎でリハビリを行う。発表を受け、藤川監督は「球速も低下していたので懸念はあったんですけど、本人が一番ショックだろうしね。しばらくかかるということですね」と説明。「疲労骨折だから投球時におそらく張りを覚えて、それが実は骨にヒビ