人々がスマホを見る機会が増えることを狙ってのことなのか――大型連休のさなか、男性経営者と女性インフルエンサーらによる動画がX上で大炎上した。それは女性6名が全裸で組体操の人間ピラミッドを組み、男性経営者が女性の上からシャンパンを浴びせるという信じられない動画である。男性経営者はTBSの番組にも出演歴のある坂井秀人氏（39歳）。現場では一体何が起きたのか。 ≪画像≫なぜ女性たちはピラミッド