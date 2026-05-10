福島県の磐越道で21人が死傷したバス事故で、バス会社が過去に高校からの依頼を受けレンタカーを複数回、借りていたことがわかりました。【映像】事故現場の様子郡山市の磐越道で6日、新潟県の高校の生徒らを乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突し稲垣尋斗さん（17）が死亡しました。運転していた若山哲夫容疑者（68）は逮捕されました。バス会社は「学校側からレンタカーの手配を求められた」と説明していますが