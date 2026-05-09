一時帰国に歓喜したがドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2（Disney+で配信）の撮影のため、グループ活動を離れてカナダに滞在中の『Snow Man』目黒蓮（29）。主演映画『SAKAMOTO DAYS』が4月29日に初日を迎え、同作のPRのため日本に一時帰国をし、注目を集めている。そんな中、出演番組での言動をめぐって、「彼女がいるのではないか」といった疑惑が浮上。ファンがざわつく事態となった。今作は「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載