川崎市役所（資料写真）川崎市は９日、市内に住む３０代の男性がはしかに感染したと発表した。市健康福祉局によると、男性は２日に発熱やせきなどの症状が出て、８日に医療機関で陽性が判明した。現在自宅で療養している。男性が周囲に感染させる可能性がある１日に東横線武蔵小杉−日吉、５日にＪＲ南武線武蔵中原−武蔵小杉、東横線武蔵小杉−綱島を往復で利用していた。