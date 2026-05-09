ママタルトの大鶴肥満が９日、愛知県内で開催されたポケモンカードゲームの大型大会に招待選手として出場した。同大会は複数アカウント対策などにより、出場選手に本名での登録が義務づけられており、意外な名前にＳＮＳが沸いた。配信初戦から登録名「カスヤアキヒロ」として登場。派手なエネ加速でさまざまなアタッカーを操る「ダイゴのメタグロス」デッキで戦った。運命的に対戦相手も「カスヤ」姓だった。Ｘでは「大鶴