京都・清水寺周辺で記念撮影する訪日客ら＝2日スマートフォンの位置情報を使い、全国で訪日客（インバウンド）の比率が高かった上位100地点を抜き出すと、7都道府県で72を占めたことが9日、IT企業ウネリー（東京）と共同通信の分析で分かった。2025年の人流データを調べた。トップ100は22都道府県に分布し、北陸などの25県は1地点も入らなかった。行き先は人気観光地に集中した。観光庁がまとめた25年の外国人の延べ宿泊者数は