チャンネル登録者220万超の人気YouTuber・カノックスターさんが2026年5月9日に公開した動画で、「ヨメック」こと妻との関係について報告した。カノックスターさんは24年1月に一般女性と結婚し、同5月に第1子長女が生まれたことを公表している。以降は家族の動画も多数公開しており、広く支持されている。きっかけは「育児の姿勢が極端に変わったこと」カノックスターさんは9日に「奥さんと娘が家出しました。離婚寸前までいったや