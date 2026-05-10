日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が５日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日は「旅のトラブル報告会」。芸能人たちが旅先のトラブルを振り返った。女優・平祐奈は「私も旅が好きで。一人でも、いろいろと行くんですけど。初めて車の免許を取って。初めて１人で運転してどっか行こうと思って。箱根の方に行ったんですよ」と切り出した。つづけて「ホテルに着いて大浴場に行こうと思って。行ってガラガラっ