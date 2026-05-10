TOKYO MXほかにて毎週水曜24：30〜好評放送・配信中のTVアニメ『ガンバレ！中村くん！！』。本作を彩る音楽を集めた2枚組CD『ガンバレ！中村くん！！サウンド・コレクション』が6月24日に発売される。内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への ”片想いをめぐる妄想と暴走” をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガ『ガンバレ！中村くん！！』。SNSを中