今からちょうど25年前にあたる2001年4月30日、東京・浅草で19歳の女子短大生がレッサーパンダのぬいぐるみ帽子をかぶった男に刺殺された。10日後の5月10日に逮捕されたのは、Y（29＝当時）。いわゆる「レッサーパンダ帽殺人事件」である。この事件は、当初はその理不尽かつ残虐な犯行と犯人の異様な行動、逮捕以降は、前科4犯、犯罪と放浪を繰り返した特異な人生と、犯罪を防止できなかった周囲の無力さによって、社会に大きな衝