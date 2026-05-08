アサヒグループ食品株式会社は、発売30周年を迎えるシュガーレスタブレット「ミンティア」において、現代人が抱える日常の小さなストレス「マイクロストレス」の解消をテーマとした体験型イベント「ミンティア リフレッシュビート」を、2026年4月30日（木）から5月3日（日）までの4日間、東京ミッドタウン（六本木）にて開催した。開催初日に行われたPR発表会では、同社マーケティング本部の真鍋礼子ブランドマネージャーが登壇。