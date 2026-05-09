どこか懐かしい味わいやフォトジェニックな見た目で、世代を問わず愛され続けている「クリームソーダ」。緑色にキラキラ輝く姿に、思わず心がトキメキますよね♡実は、星乃珈琲店のメニューにもクリームソーダがあるんですが、ほかのお店とはひと味違うんです。ここでしか楽しめないスペシャル感たっぷりな1杯なんですよ〜！【メニュー名どおりのサイズ感！】本格的なコーヒー以外にも、実はソフトドリンクのラインナップもと