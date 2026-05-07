森 且行（かつゆき・52）が「SMAP」を脱退してからちょうど30年。アイドルとして人気の絶頂にあった彼は、なぜオートレーサーに転身したのか。作家の小菅宏氏によれば、語られていない本当の理由があるという。＊＊＊【独占写真】痩せて白髪ロン毛に…「中居正広氏」の激変した“現在の姿”最も愛しているジャニーズ森がSMAPを脱退して芸能界も引退すると発表したのは、1996年5月7日のことだった。「オート選手は自分の夢