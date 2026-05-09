少子化対策の一環として導入された「子ども・子育て支援金制度」は、社会全体で子育て世帯を支えることを目的とした仕組みです。この制度による負担は子育て世帯だけでなく、独身世帯にも及びます。では、独身世帯と既婚世帯で、年間の負担額にはどのような違いが生じるのでしょうか。 今回は、制度の概要や導入の背景とあわせて、家計への影響について整理していきます。 2026年度から「独身税」が課される？ 子ど