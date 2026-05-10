中京大学は4月に行われた水泳部員の懇親会で、20歳未満の学生7人が飲酒していたと発表しました。中京大学によりますと、4月25日に開かれた水泳部員20人による懇親会で、20歳未満の学生7人が酒を飲んでいたということです。また、会に参加しなかった部員1人が参加した複数の部員にからかわれ、暴力を振るっていたことも分かりました。中京大学は処分について「厳正に対処する」として、関係した全ての部員の活動を停止して