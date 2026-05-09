少しずつ気温が上がり、アイスが美味しくなる季節がやって来ました。今回は、そんな気分を盛り上げる【セブン-イレブン】の「新作アイス」をご紹介します。食べるのがもったいないほど可愛い韓国発のアイスと、お馴染みのお菓子がモチーフになったアイスをピックアップ。ぜひ、コンビニアイスを選ぶ際の参考にしてみてください。 パッケージから可愛すぎる！ アイスマニアの@miki__iceさんが「ポップな見た