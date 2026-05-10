ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船が、スペイン領カナリア諸島に到着しました。日本時間の10日午後1時半ごろ、クルーズ船「MVホンディウス号」が、カナリア諸島テネリフェ島の沖に姿を見せました。WHO（世界保健機関）によりますと、クルーズ船の乗客乗員のうち6人の感染が確認され、2人に感染の疑いがあり、この8人のうち3人が死亡しています。スペイン政府によると、約150人の乗客らは健康状態を確認されたうえ