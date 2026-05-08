2025年（1月〜12月）、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。社会部門の第3位は、こちら！（初公開日 2025/06/07）。【衝撃の写真ページ】出産回数12回…駐車場で出産した33歳女性＊＊＊駅のコインロッカーに赤ちゃんの腐敗した遺体を置いたのは、33歳の女性だった。さらに裁判によって、女性が過去に12回妊娠していたことが明らかに。彼女はなぜ母親として子どもを育てられなかったのか？2023年に起き