コンビニで数百円の買い物をするたびに、毎回ゴールドカードを使う人を見て、「そこまでしなくても……」と感じたことがある人もいるかもしれません。しかし、日常的な少額決済であっても、利用額が積み重なることで、年間では一定のポイント還元につながるケースがあります。 本記事では、こうした日常の支出を通じてポイントを効率的に蓄積する仕組みについて、具体的に整理していきます。 最