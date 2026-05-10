善意で行っているはずの親への仕送りが、思わぬ税金トラブルにつながることがあります。特に注意したいのは、親がその仕送りを使わずに貯めている場合で、贈与税が課される可能性がある点です。 では、安心して仕送りを続けるためには、何に気をつければよいのでしょうか。今回は、税務上の基本ルールを押さえておきましょう。 母親への月5万円の仕送りは原則「非課税」 親が高齢となり、年金収入のみでは