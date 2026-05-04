世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ2日に行われたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチで、元世界3階級制覇王者・中谷潤人（M.T）は王者・井上尚弥（大橋）に0-3判定で敗れた。11回に左目付近を負傷して左眼窩底骨折を負ったが、その状態で強打を被弾しても倒れなかったことに、驚きの声が上がっている。10回、偶然のバッティングで眉間から流血した中谷。11回にはさらなる試練が訪れた。